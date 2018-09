Il City perde in casa contro il Lione: 1-2. Mou vola: 3-0 Pareggio 2-2 tra Plzen e Cska

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Nell'altra partita del girone G, quello di Roma e Real, pareggio spettacolo per 2-2 in Repubblica Ceca tra Viktoria Plzen e Cska Mosca. Padroni di casa avanti all'intervallo per 2-0 grazie alla doppietta segnata da bomber Krmencik (al 29' e al 41'), ma nella ripresa subiscono il ritorno dei russi che prima accorciano con Chalov (al 49') e al 5° minuto di recupero trovano il pareggio su rigore realizzato da Vlasic. Real primo nel girone con 3 punti, Plzen e Cska 1 punto, ultima la Roma a quota 0.Il mercoledì di coppa manda sottosopra Manchester. Il City splendido splendente di Guardiola cade a sorpresa in casa contro il Lione: vantaggio francese al 26' con Cornet, raddoppio al 43' con Fekir. Accorcia Bernardo Silva al 67'. Nel girone H, quello della Juventus, lo United di Mourinho, invece, sembra essersi scrollato di dosso la crisi di inzio stagione andando a vincere 3-0 in Svizzera sul campo dello Young Boys: apre Pogba al 35', il francese raddoppia su rigore al 44', chiude il conto Martial al 66'. Classifica: United e Juve 3; Valencia e Young Boys 0.Nel gruppo E, l'Ajax liquida 3-0 l'Aek Atene (46' e 91' Tagliafico, 77' van de Beek) mentre il Bayern passa a Lisbona sul Benfica 2-0 (10' Lewandowski, 54' Sanches). Nel girone F oltre al capitomobolo del City, 2-2 tra Shaktar e Hoffenheim: tedeschi avanti con Grillitsh al 6', pari di Ismaili al 27', ancora Hoffenheim al 38' con Nordtveitcon Maycon che all'81' fissa il risultato.(G.Bul.)