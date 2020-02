IL CIRO PERFETTO

Enrico Sarzanini

ROMA - «Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno». Nel giorno del suo trentesimo compleanno Ciro Immobile guarda con fiducia all'obiettivo scudetto. Impensabile solo fino a qualche mese fa la Lazio oggi è una seria candidata per il titolo finale. «Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo: eravamo partiti da Auronzo con tanti sogni, ma ora ci stiamo divertendo» ammette l'attaccante biancoceleste a Lazio Style Channel: «Il mister, il suo staff e la dirigenza ci hanno aiutato, insieme ai tifosi, a creare un gruppo ed una piazza fantastica. Il presidente Lotito ha sempre provato a metterci a nostro agio: è importante saper legare l'affetto alla professionalità». Ieri sera la grande festa in stile Grande Gatsby a palazzo Brancaccio al quale hanno partecipato tutti i compagni e lo staff: «Mi sento ancora molto giovane dentro spiega Immobile - La nostra è una famiglia ed è giusto far partecipare tutti. Siamo uniti durante tutto l'anno ed è giusto condividere anche queste occasioni». Una serata per compattare ancora di più un gruppo che è diventato la vera anima della Lazio, il segreto del successo biancoceleste: «La compattezza del gruppo salta subito all'occhio degli spettatori. Siamo stati in grado di costruire una vera famiglia, ci vogliamo bene. Stiamo vivendo una bellissima atmosfera e in questo in questo momento che stiamo vivendo non c'è tempo per fermarsi». Domenica la delicata trasferta a Marassi contro il Genoa, bestia nera della Lazio (nelle ultime 9 partite appena 1 vittoria, 5 sconfitte e 3 pareggi) ma una delle vittime preferite dell'attaccante partenopeo al quale in carriera in 10 gare ha segnato ben 9 reti con un bottino di 6 vittorie, tre sconfitte ed un pareggio: «I tifosi ci stanno dando una grande mano e stiamo andando avanti insieme a loro. Ci saranno tanti sostenitori laziali a Genova, noi ci stiamo preparando bene e stiamo continuando a lavorare in vista del campionato. Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno». Ieri sera la festa da oggi la testa tornerà al campionato, Immobile ha le idee chiare e non si accontenta: «Bisogna sempre migliorare e ottenere il massimo: da me stesso non mi accontento mai».

Intanto via social sono arrivati anche gli auguri della moglie Jessica: «Se penso che di questi 30, 8 li abbiamo passati insieme - scrive con un lungo post su Instagram - mi sento la donna più fortunata del mondo. Perché ho trovato l'uomo che sognavo da bambina ed il papà che desiderato per i miei figli. Grazie per aver reso la mia vita speciale». «Oggi ti auguro tutto ciò che di più bello esiste, anche se il regalo più grande continui a farmelo tu ogni volta che mi sorridi conclude Jessica che poi scherza: «Ti amo infinitamente e, solo per oggi, ti concedo un'ora di PlayStation in più».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

