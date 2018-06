Il cinema austriaco sotto le stelle

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna dal 19 al 28 giugno Sotto le stelle dell'Austria, l'arena estiva che si svolge nei giardini del Forum Austriaco di Cultura di Roma (Viale Bruno Buozzi 113) ed è dedicata ai film migliori del cinema austriaco contemporaneo, come sempre a ingresso gratuito. L'inaugurazione, il 19 giugno alle 21, spetta a un maestro come Michael Haneke e al suo Happy End. Allo sguardo lucido e distaccato di Haneke fanno da contraltare progetti personalissimi come Wilde Maus, commedia esilarante e debutto alla regia dell'attore Josef Hader, o Die beste aller Welten, il film che ha trionfato all'ultima edizione di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma. Un altro progetto che sfugge a ogni classificazione è Untitled Viaggio senza fine, film testamento del regista Michael Glawogger. Da ricordare anche Licht di Barbara Albert, parabola sugli ostacoli affrontati dal talento femminile, benché ambientata nella Vienna di Mozart e dedicata alla pianista non vedente Maria Theresia von Paradis (foto).