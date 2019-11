Il Cimitero monumentale del Verano è stato riaperto ieri come previsto. Nei 3 giorni di chiusura, disposta da apposita ordinanza del 16 novembre, squadre addette e mezzi, infatti, sono state al lavoro senza soluzione di continuità in interventi mirati per ripristinare adeguate condizioni di decoro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Capitale. Lo comunica Ama Spa in riferimento a notizie stampa di oggi. «Squadre e mezzi speciali, infatti, già dall'alba di ieri - spiega il comunicato di Ama - sono al lavoro ed hanno abbattuto 3 alberi. L'intervento si è reso necessario dopo il sopralluogo congiunto con i tecnici del dipartimento Tutela ambientale e la Soprintendenza speciale di

Roma Capitale avvenuto l'altro ieri (lunedì 18 novembre) che ha stabilito l'abbattimento di 10 essenze arboree. La direzione Ama - Cimiteri capitolini si è immediatamente attivata per svolgere tali operazioni nel minor tempo possibile. Sono già in corso interventi specifici sui restanti 7 alberi segnalati, già messi comunque in sicurezza, propedeutici al loro abbattimento. Le operazioni, che si svolgono in piena sicurezza sia per gli utenti sia per i lavoratori, proseguiranno anche nei prossimi giorni e si concluderanno presumibilmente entro l'inizio della prossima settimana con la rimozione da terra dei tronchi e dei rami sezionati».

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

