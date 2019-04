Il cibo che cura l'innovazione firmata Gemelli Health System

ROMA - È pronta al lancio sul mercato una nuova linea di alimenti a fini medici speciali (Afsm), studiati su misura per pazienti con malattie rare o insolite come Sindrome di Praeder-Willi, obesità sindromica, RASopatie, Mici, sarcopenia cardiochirurgica.

Questi prodotti vengono sviluppati seguendo le indicazioni dei medici e dei nutrizionisti, con l'obiettivo di colmare un vuoto e offrire ai pazienti il mix di micro e macronutrienti più adatto. «Abbiamo tradotto la nostra esperienza clinica e di ricerca in una linea che offre opportunità importanti ai malati, non solo a quelli del Gemelli. Così abbiamo studiato una serie di alimenti a fini speciali per patologie rare o inconsuete», spiega Enzo Lucherini, direttore generale di Gemelli Health System, società controllata al 100% dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, orientata alla messa a punto di formulazioni per pazienti particolari o con malattie rare, in grado di colmare le lacune nell'offerta di micro e macronutrienti ad hoc. «Le prime miscele studiate per il morbo di Crohn arriveranno alla fine di maggio in tutte le farmacie». (A.Cap.)

