IL CHITARRISTA DELLA FORMULA 3 : «I DIVIETI DELLA MOGLIE? LE SUE CANZONI SIANO UN CANTO LIBERO»

«Su di lui sono state dette tante falsità. Come quando negli anni 70 si disse che era fascista per via di quella foto con il saluto romano. Quel giorno Lucio stava al piano e disse ai suoi musicisti che ci si doveva fermare. Mica poteva farlo con il pugno chiuso, ma a tanti piacque dire che era di destra». Alberto Radius, amico, collaboratore e storico chitarrista della Formula 3, la band di Battisti ai tempi delle hit con Mogol, esordisce così, ricordando quei tempi.E il perché di quelle falsità?«Invidia. Ogni volta che Lucio pubblicava un nuovo disco c'erano colleghi che tremavano. Impossibile eguagliarlo: quelle melodie, quella voce, quei testi. Puro genio».Lei come conobbe Battisti?«Lo conobbi che eravamo ragazzini. Andavo in piazza Cavour a Roma, al Bar dei Professionisti, come lui. C'era una saletta dove si suonava. Poi lo ritrovai anni dopo a Milano e la nostra divenne un'amicizia anche artistica e di lavoro».Davvero la moglie Maria Letizia Veronese ha influito sulla sua scelta di staccarsi sempre più dal mondo artistico?«Io l'ho anche difesa e in parte capita. Quando nacque il figlio stavano a casa mia. Dissi a Lucio: Vieni qui, lontano dalla stampa. Poi una sera arrivai e mi dissero che erano corsi in ospedale. Però, questo suo divieto a usare le sue canzoni non lo capisco. Una volta mi fece annullare un concerto in suo omaggio a Roma. Quelle canzoni sono un patrimonio, dovrebbero essere un canto libero per tutti». (M. Lev.)