Il certificato anagrafico? Passi tra 30 giorni

Una volta venivano rilasciati a vista. Oggi per vederli bisogna aspettare circa tre settimane. Se non un mese addirittura. Si tratta dei cosiddetti certificati anagrafici come quelli di nascita, di matrimonio e di residenza, ma anche di decesso, di cittadinanza italiana e dello stato di famiglia. Una volta bastava andare allo sportello, pagare laddove necessario, e ottenere in un minuto o poco più il certificato di cui si aveva bisogno. Oggi? O si fa online, registrandosi prima al sito del Comune di Roma. Oppure, s non si ha il pc in casa ora stampante o le capacità per farlo, ci si rivolge all'ufficio del municipio. Anche lì l'attesa può diventare insostenibile. Per un certificato di nascita, ad esempio, richiesto ad inizio di maggio nel municipio 2 l'appuntamento è arrivato a fine maggio. Una situazione che va avanti da tempo ma che ora sembra essersi aggravata anche a causa delle recenti elezioni europee per cui gli uffici anagrafici sto stati impegnati su più fronti. Anche in questo caso, come per le carte di identità elettroniche, sarebbe utile farsi una mappa, aggiornata tutti i mesi, degli sportelli veloci: qualche esempio? Lo sportello del mercato di via della Magliana rilascia i documenti a vista, nello stesso municipio 11 ci sono altri sportelli che fanno spettare tre settimane.(L. Loi.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

