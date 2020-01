Il centrodestra punta su Diaconale Italiaviva e Pd: lite sul candidato

Flavia Scicchitano

Poco più di un mese e nella capitale si torna a votare. Il Consiglio dei ministri ha individuato nel prossimo 1 marzo la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive per il collegio uninominale n. 1 della XV Circoscrizione Lazio 1, il collegio vinto da Paolo Gentiloni con il Pd alle politiche del 2018. Il seggio alla Camera è tornato libero dopo le dimissioni date dall'ex premier, per rivestire la carica di commissario europeo. Le prossime elezioni nel Collegio del centro storico di Roma, roccaforte del centrosinistra, potranno dunque essere un test per i diversi schieramenti in campo e, come sempre, per l'amministrazione capitolina.

I cittadini chiamati a votare saranno quasi 160 mila. Ma con chi si presenteranno le forze politiche in gioco? «Con Carlo Calenda stiamo lavorando alla candidatura comune della giornalista Federica Angeli», ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera. Un nome proposto da Italia viva, Azione e +Europa, anche al Pd, per correre insieme. Tra i nomi in circolazione all'interno del Partito democratico, troviamo invece quello della presidente del I Municipio Roma Centro, Sabrina Alfonsi, che a quel punto dovrebbe lasciare la carica di minisindaco, e Gianni Cuperlo, candidatura caldeggiata dal segretario Pd, Nicola Zingaretti. Sulla persona di Cuperlo ci sarebbe però il veto di Italia Viva.

Se poi il centrodestra si presenta unito con Arturo Diaconale, giornalista, direttore di L'Opinione delle Libertà e direttore della comunicazione della SS Lazio, il Movimento 5 Stelle ha affidato la scelta agli attivisti pentastellati. Le Parlamentarie', le consultazioni interne per individuare le candidature si sono tenute sulla piattaforma Rousseau. La scelta del candidato verrà fatta oggi in serata.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

