Il Centro di Educazione Motoria (Cem) di via Ramazzini, la struttura gestita dalla Croce Rossa, è al collasso e lo spirito di sopportazione dei parenti dei ricoverati è arrivata al limite. Per questo motivo questa mattina si svolgerá una manifestazione di protesta davanti alla sede. Ad organizzarla proprio i familiari dei pazienti che anche tramite i social network hanno più volte denunciato la carenza di personale che alla lunga hanno portato a una sporcizia e incuria oramai diventata cronica. Basti pensare che proprio l'altro giorno è crollato uno dei controsoffitti, mentre, sempre nella stessa giornata, erano presenti solo due infermieri malgrado la convenzione con la Regione Lazio preveda due infermieri ogni otto pazienti. Inoltre a fine dicembre proprio il Consiglio regionale ha deliberato un ulteriore extrabudget a favore della struttura di euro 45000 proprio per ovviare a suddette carenze. Nel frattempo Chiara Colosimo (Fdi) che fin dall'inizio ha preso a cuore la vicenda ha comunicato che martedì si svolgerà un'audizione in Commissione Sanità.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

