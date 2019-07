IL CDA PUNTA SUI BENETTON

È Atlantia il partner scelto da Ferrovie dello Stato per affiancare Delta e ministero dell'Economia e delle Finanze nell'operazione per la nuova Alitalia. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del Gruppo guidato da Gianfranco Battisti, che ha scartato invece le altre tre offerte sul tavolo presentate dal gruppo Toto, Claudio Lotito e dal patron di Avianca German Efremovich.

Una scelta che certo non è quella auspicata fin dall'inizio dal M5s, da sempre freddo sulla società dei Benetton, finita nel mirino dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Il vicepremier Luigi Di Maio annuncia comunque la scelta come una vittoria e, non senza lanciare una stoccata al collega leghista Matteo Salvini («un grande risultato mentre qualcuno oggi si prendeva il caffè al tavolo»), non molla la presa e assicura che comunque sulla revoca della concessione di Autostrade non si indietreggia. Critiche le opposizioni (Zingaretti parla di confusione e opportunismo, Fassina chiede a Di Maio di riferire), mentre i sindacati attendono al più presto una convocazione dal Mise.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

