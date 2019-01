Il Cda della Rai salva la Champions League. Sky permettendo

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La Rai evita di commettere un clamoroso autogol e di perdere banalmente i diritti a trasmettere in chiaro una gara a settimana di Champions League. Nel corso del cda di ieri, infatti, l'emittente di Stato su proposta dell'ad Fabrizio Salini avrebbe deciso di esercitare l'opzione, in scadenza al 31 gennaio prossimo, per l'acquisto del pacchetto collegato ai diritti per la Champions 2019/2020. In sostanza si tratta di confermare la spesa di 40 milioni. Ma il pericolo in viale Mazzini non è scampato. I diritti della manifestazione, infatti, sono detenuti in esclusiva da Sky che può decidere di cederli in sub-licenza a chi meglio crede. Tradotto: visti i rapporti idilliaci col Biscione e visto l'interesse di Mediaset a tornare negli stadi, in caso di offerta migliore la Champions potrebbe tornare a Cologno Monzese.(G. Bul.)