IL CASO UCRAINA

E' iniziata la fase trasparente della procedura di impeachment contro Donald Trump. Negli Usa - praticamente in diretta tv - i primi due testimoni (William Taylor, ambasciatore Usa a Kiev e George Kent, vice assistente del Segretario di Stato) rispondono alle domande di democratici e repubblicani nella Commissione Intelligence della House of Representatives. Al centro dell'attenzione le presunte pressioni esercitate dal Presidente Usa per spingere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a riaprire un'inchiesta per corruzione su Hunter Biden, figlio dell'ex numero due di Barack Obama e oggi candidato nelle primarie democratiche per la Casa Bianca.

Trump ha ritwittato un video di 25 secondi della Casa Bianca contro la bufala impeachment in cui si attacca il «circo mediatico» che «non vuole i fatti», visto che nessuno dei testimoni «star» dell'indagine era presente alla conversazione telefonica fra Trump e Zelensky.

L'impeachment è la messa in stato di accusa del presidente degli States. Per la Costituzione, il numero uno della Casa Bianca può essere rimosso in caso di «tradimento, corruzione e altri gravi reati». Spetta alla Camera istruire il processo. Ed è esattamente la fase in cui ci troviamo ora.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

