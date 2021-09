Il caso tamponi non si chiude mai: altro rinvio per Lotito

Enrico Sarzanini

Tutto rimandato. Il caso tamponi torna alla Corte d'Appello Federale della Figc, che dovrà rivalutare la misura delle sanzioni disposte nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito, dei medici biancocelesti Rodia e Pulcini per violazione dei protocolli Covid avvenute nella passata stagione. Questa la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, a seguito del dibattimento (al quale non ha partecipato il patron della Lazio) che si è svolto nel Salone d'Onore del Coni. Parzialmente accolte le tesi difensive presentate dagli avvocati Gentile e Vaccarella: Contestiamo il fondamento logico-giuridico espressamente formulato dalla sentenza della Corte d'appello federale - ha dichiarato Vaccarella - A fronte di un tampone positivo contro tre tamponi negativi e l'esame sierologico, doveva essere Lotito a dire a Immobile di chiudersi in casa?. Per la Figc, invece, che era rappresentata dall'avvocato Viglione, la situazione non ha nessun lato oscuro che deve essere chiarito: Come possiamo dire che il presidente Lotito non abbia influito' nelle attività? Il calcio e la Figc sono ripartiti grazie ai protocolli, mentre qui è evidente che le regole non sono state rispettate. Sulla stessa linea di pensiero la Procura generale dello sport, rappresentata dall'avvocato Marco Ieradi: Sul mero dubbio di positività si deve attuare il protocollo a difesa del giocatore e delle persone a lui vicine. L'eventuale rivalutazione delle sanzioni potrebbe dunque consentire a Lotito di tornare a ricoprire la sua carica di Consigliere Federale: il numero uno della Lazio, Pulcini e Rodia avevano ricevuto 12 mesi di inibizione (per la Lazio 200 mila euro di ammenda). Ieri presentata un'iniziativa della Lazio con il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse.



