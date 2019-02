IL CASO CUCCHI

Enrico Chillè

Stefano Cucchi, una volta giunto in tribunale dopo il suo arresto, aveva il volto tumefatto e qualcuno aveva deciso sia di cancellare la foto segnaletica, sia di coprire il nome del geometra romano col bianchetto nell'apposito registro. Sono questi i principali dettagli emersi nel corso dell'udienza di ieri sulla base di alcune testimonianze. A rivelare questi dettagli, in aula, sono stati alcuni testimoni-chiave dell'intera vicenda.

Uno di questi è il maggiore dei carabinieri Pantaleone Grimaldi, che nel 2015 fu contattato dal colonnello Lorenzo Sabatino, Comandante del Reparto operativo di Roma. Quest'ultimo gli disse che di lì a poco sarebbe giunto il capitano Tiziano Testarmata, allora impegnato nel nucleo investigativo provinciale, per ritirare alcuni documenti, tra cui il registro dei fotosegnalamenti. «Il capitano Testarmata mi fece notare che c'era qualcosa che non quadrava: c'era un nome che era stato sbianchettato e coperto con un altro nome. Più che un'anomalia, mi parve una irregolarità: guardai in controluce e mi accorsi che il nome coperto era proprio quello di Cucchi» - ha spiegato in aula il maggiore Grimaldi - «Il capitano era perplesso, poi uscì a fare una telefonata, ma non so a chi, e tornò per prendere una copia conforme, senza interessarsi dell'originale». I documenti originali, invece, furono acquisiti dopo, su richiesta della Procura.

A confermare che Stefano Cucchi avesse il volto tumefatto in tribunale, invece, è stato un agente della polizia penitenziaria, Massimiliano Di Carlo, per la prima volta presente in qualità di testimone al processo: «Aveva il volto tumefatto, con macchie scure di colore marrone. All'epoca, con un collega, commentai dicendo Guarda come è ridotto questo».

Nell'udienza di ieri sono stati ascoltati anche altri testimoni, conoscenti con cui Cucchi si allenava in palestra: «Era una persona esile e molto magra, ma in salute. Veniva ad allenarsi in palestra regolarmente». La prossima udienza, intanto, è stata fissata al 27 febbraio. In aula, in qualità di testimone, sarà presente anche il generale Vittorio Tomasone, che nel 2009 era comandante provinciale dei carabinieri di Roma e che, secondo alcuni testimoni, avrebbe ordinato verifiche interne per ricostruire l'accaduto.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA