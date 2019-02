IL CASO BUCHE

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniDopo tanti giri, finalmente tutto si sta risolvendo per la signora R. D., che ieri su Leggo ha raccontato la sua personale epopea: la donna infatti, nel voler denunciare i danni subìti dalla sua auto a causa di una buca su via Cristoforo Colombo, si è ritrovata rimpallata da un ufficio all'altro della città. Sono stati ben tre gli sportelli differenti in cui la signora ha cercato di riportare e registrare la vicenda ed i danni che il cratere nell'asfalto aveva causato alla sua vettura.«Ho parlato personalmente con il comandante della polizia locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio, sia per messaggio che per telefono, e sono stata molto contenta», ha confermato R. D., che sta stilando una relazione sull'accaduto da presentare direttamente al numero uno dei caschi bianchi di Roma. «Il comandante Di Maggio, oltre ad essere stato gentilissimo nei miei confronti, è una persona che ha capito che, a livello burocratico, qualcosa non ha funzionato e che c'è effettivamente un problema procedurale, che emerge nella mia avventura - prosegue la donna - e parlare con lui è stato un piacere umano ma soprattutto professionale».Alla signora poi, oltre alle telefonate del comandante Antonio Di Maggio è arrivata anche quella di una funzionaria del gruppo Parioli: anche la dirigente sta infatti lavorando ad una relazione, per capire come evitare che una situazione come quella accaduta a R. D. non si verifichi più ad altri sulle strade della burocrazia nella Capitale.La promessa della fine della mentalità del non è di mia competenza era stata fatta ieri dallo stesso comandante Di Maggio, che aveva evidenziato come fosse un atteggiamento fastidioso e frustrante: «mi ha dato fastidio da cittadino e non lo sopportavo da vigile, figuriamoci da comandante del corpo» aveva detto proprio lo stesso Di Maggio sull'argomento. Oggi, il numero 1 dei vigili infatti conferma il suo impegno: «Ho parlato con la signora, le ho chiesto informazioni dettagliatissime ed accurate sulla vicenda per poter fare il massimo, sia sulla sua vicenda personale, quanto a livello operativo per evitare ancora che si ripresenti questa filosofia del non è di mia competenza».riproduzione riservata ®