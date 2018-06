IL CASO ATAC

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MelePrimo ostacolo superato per il concordato preventivo di Atac. I pm di Roma hanno dato parere favorevole al piano presentato da Atac, l'azienda del trasporto pubblico capitolino che deve fare fronte a circa 1,4 miliardi di euro di debiti. Ora, però, per andare avanti e presentarsi all'assemblea dei creditori, si attende il responso finale del Tribunale competente, quello fallimentare, che potrebbe arrivare tra fine mese e inizi di luglio, o comunque entro l'estate. Per questo dal Campidoglio trapela soddisfazione ma anche grande cautela: il traguardo finale non è ancora stato raggiunto.L'atto dei pm e' stato depositato ieri dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli e i sostituti Stefano Fava e Giorgio Orano. E il parere si basa su questa valutazione: un ipotetico fallimento di Atac rappresenterebbe lo scenario peggiore, dunque la continuità aziendale va preferita anche ad una ipotetica amministrazione controllata. I vertici della municipalizzata avevano consegnato il piano integrato con i chiarimenti richiesti dai giudici la mattina del 30 maggio: migliaia di pagine depositate presso il Tribunale Fallimentare per chiarire i punti precedentemente oggetto di critiche e rilievi da parte dei magistrati. Una sorta di nuovo piano', come è stato apostrofato a Palazzo Senatorio, che avrebbe tra i suoi capisaldi: il via libera all'acquisto di 320 nuovi bus (dei 600 nuovi in programma); la previsione aziendale di manutenzione straordinaria su circa 900 autobus; l'atto che prevede il pagamento di crediti vantati dal Comune solo dopo gli altri creditori; una nuova perizia degli immobili di proprietà dell'azienda.L'iter, ripartito lo scorso mese in un clima di ottimismo da parte dell'azienda, ieri, insomma, ha incassato un importante via libera, ma la risposta definitiva ancora non c'è. Il Movimento Cinque Stelle in Campidoglio tira, comunque, un primo sospiro di sollievo. «Concordato Atac, primo passaggio in Procura ok. A breve anche l'omologazione del Piano Industriale» ha esultato su Facebook il consigliere comunale pentastellato Pietro Calabrese - Chissà ora cosa urleranno quei gran scienziati del Pd».