Nemmeno il tempo di godersi l'imminente arrivo del neo acquisto Muriqi la Lazio deve subito fare i conti con il caso Acerbi. Il giocatore in scadenza nel 2023, ma la società biancoceleste, considerata la stagione da protagonista appena trascorsa e l'ingresso in pianta stabile in Nazionale, ha pensato di proporgli un rinnovo-adeguamento passando dagli attuali 1,8 ai 2,5 un'offerta che l'attuale manager Pastorello ha declinato chiedendo 3,5 più bonus, una cifra considerata eccessiva dal club. Una fuga di notizie che non è affatto piaciuta ad Acerbi: «Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali - ha detto alla Rai -. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa».(E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA