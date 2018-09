Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'escalation di atti vandalici e furti senza fine per i cimiteri romani. Dopo la denuncia dell'attore Enrico Montesano, che a Leggo ha raccontato della profanazione della tomba della madre al Verano, non si fermano gli episodi di violenza. Nonostante gli appelli bipartisan per maggiori controlli, è accaduto di nuovo. Per altro proprio negli uffici dell'amministrazione: come sperare allora che non accada tra le tombe incustodite?Questa volta, infatti, non si è trattato di un lumino o di un vaso in marmo, ma di un blitz in piena regola nei locali dell'Ama. E' toccato agli uffici amministrativi dell'Ama, presenti all'interno del cimitero Laurentino: sono state infatti trafugate attrezzature come soffioni e decespugliatori, necessarie per le attività di manutenzione delle aree cimiteriali. La polizia sta effettuando i rilievi sul posto e porterà avanti le indagini per dare un nome ai responsabili di quanto accaduto. La stima dei danni è tuttora in corso ma intanto il cimitero Laurentino resterà comunque regolarmente aperto al pubblico. Tornano così il problema sicurezza nei cimiteri romani, da un lato, e l'attacco continuo alle sedi dell'Ama, dall'altro, prese di mira da incendi, come accaduto domenica sera al Centro di raccolta di via Palmiro Togliatti, e da furti in tutta Roma. In passato sono stati rubati anche dei furgoni dell'azienda di raccolta rifiuti.