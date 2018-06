Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna l'incubo #flambus. Una giornata nera come il fumo che hanno provocato i due mezzi Atac che in 24 ore sono andati in cenere. Nube e fiamme sulla Pontina, all'altezza dell'uscita di Spinaceto e in direzione Eur, dove intorno alle 20 di martedì sera è andato a fuoco un autobus della linea 078. Sul posto sono arrivati polizia di Stato e pompieri, che hanno provato a gestire il rogo. Il mezzo era vuoto e stava rientrando in rimessa. Fortunatamente, dunque, non ci sono stati feriti e anche il conducente è rimasto illeso. Il rogo sarebbe scoppiato nel vano motore e avrebbe incenerito la vettura che transitava sulla strada laterale della Pontina, proprio a ridosso di un distributore di benzina Agip. La densa nube nera sarebbe stata vista a grande distanza e secondo alcuni testimoni ci sarebbero state anche delle esplosioni dovute ai finestrini rotti.Non è tutto. Poco dopo, intorno alle 21.30 un altro autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme: questa volta è toccato al 508 dell'Atac alla Borghesiana. Paura in via Roccalumera dove il pullman incendiato è stato distrutto dal rogo. Nessun ferito tra i passeggeri.