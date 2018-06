Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma metropolitane, la società che il Campidoglio si occupa della progettazione e dell'ammodernamento delle linee metro, non sarà in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti né la bolletta elettrica. Lo ha comunicato ai lavoratori l'amministratore unico Pasquale Cialdini. «A tutt'oggi - scrive Cialdini - le delibere inerenti Roma Metropolitane relative, rispettivamente, ai debiti pregressi ed al nuovo contratto di servizio, indispensabili per procedere agli incassi degli importi per la sostenibilità economica della società, non sono state formalizzate. In assenza di tale provvista economica, è ormai evidente che non sarà possibile procedere al pagamento degli stipendi previsto per il 27 del mese, oltre a quello della bolletta della corrente elettrica in scadenza il prossimo 5 luglio, con il conseguente blocco delle attività. Quanto sopra nonostante i solleciti inviati nei giorni scorsi e nella giornata di oggi ai vertici dell'amministrazione comunale e alla stessa sindaca di Roma. I confronti sono tuttora in corso».