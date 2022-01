Il carrello della spesa costa il doppio, vola anche la benzina

Continuano a correre spediti i prezzi del cosiddetto carrello della spesa. Secondo le rilevazioni dell'Istat, a dicembre i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona raddoppiano la loro crescita da +1,2% a +2,4%. Quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano invece da +3,7% a +4,0%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività è aumentato in dicembre dello 0,4% su base mensile, portando l'inflazione al 3,9% (dal +3,7% di novembre): è l'aumento maggiore da dal 2012. L'ulteriore accelerazione dell'inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), a quelli dei beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%). Anche i prezzi dei beni energetici continuano a crescere in modo sostenuto. E i carburanti prendono il volo: la benzina cresce a 1,759 euro/litro (venerdì era 1,750), il diesel a 1,628 euro/litro (venerdì era 1,618).



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA