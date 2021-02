Il carnevale romano? Sarà in streaming

«L'auspicio che lanciamo al prossimo Sindaco di Roma è che il Carnevale romano torni a piazza del Popolo, via del Corso e negli altri luoghi storici, che riappaia nel palinsesto dell'offerta culturale della città». È l'appello di Federico Mollicone, deputato e presidente dell'Intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo, nel corso della presentazione, ieri a Palazzo Madama, del Carnevale Surreale, la XIII edizione del Carnevale romano versione Covid, fino al 16 febbraio.

Quest'anno omaggio al Caravaggio in occasione del 450° anniversario dalla nascita del celebre pittore. Un'edizione quasi totalmente digitale, la cui diretta streaming potrà essere seguita sulla pagina Facebook dedicata. Stamane giornata rivolta alle riprese per i video su Caravaggio: per l'occasione, piazza Sant'Agostino verrà illuminata dagli effetti teatrali del Cav. Giuseppe Passeri. Nel giorno di San Valentino, sarà l'Accento Teatro, con la conduzione di Daniele Coscarella, il palcoscenico virtuale. Si inizierà alle 15 con il benvenuto di Paolo Scannavino, clown giocoliere, e si proseguirà con una serie di collegamenti live. Lunedì e martedì lezioni spettacolorizzate per le scuole.(V. Con.)

