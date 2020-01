Il Car sharing arriva nei nodi di scambio

Sconti sul canone per chi opera nelle aree periferiche ai nuovi parcheggi riservati al car sharing. La giunta capitolina ha approvato lo scorso 27 dicembre le nuove linee guida sullo svolgimento dei servizi di sharing che entreranno in vigore a partire dal primo maggio di quest'anno. Per la prima volta i gestori dovranno garantire standard minimi di servizio relativi all'area minima da coprire e al numero minimo dei veicoli componenti la flotta. «Vogliamo che anche nelle periferie di Roma i cittadini possano usufruire dei servizi di car sharing - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi - Dobbiamo fare in modo che l'utilizzo dell'auto privata diventi sempre meno conveniente per tutti e che la condivisione dei mezzi di trasporto possa essere una valida alternativa». Per rendere il servizio più flessibile e capillare sono state introdotte le tariffe agevolate per chi espande la propria area in periferia fino ad azzerare il canone per chi opera nelle zone più periferiche. E' prevista anche la creazione di aree di sosta riservate al car sharing su nodi intermodali come parcheggi di scambio, metro e stazioni, e in zone centrali per agevolare tutti gli utenti.(F. Sci.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

