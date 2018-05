Il capolinea della metro C? Per le mappe è piazza Venezia

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoA Roma si viaggia veloce, ma solo con la fantasia. E così anche una cartina per turisti si trasforma in una mappa della caccia al tesoro. Dove il tesoro sono le fermate della metropolitana, ancora da costruire. Accade infatti che un gruppo di milanesi in visita nella Capitale decida di muoversi in città seguendo alla lettera le indicazioni riportate su una mappa di Roma, acquistata a Milano.Una cartina in cui si intersecano tre linee di metropolitana con tutte le fermate al completo. Tutte, anche quelle che i romani non hanno mai visto. Sulla cartina ci sono infatti le stazioni di piazzale Clodio, Ottaviano, piazza Risorgimento, San Pietro, Chiesa Nuova e piazza Venezia, Amba Aradam e via a seguire. Una lista dei desideri, praticamente, in una sorta di viaggio della speranza. Soprattutto per i romani. E allora dai giardini di piazza Madonna di Loreto il gruppetto di milanesi, desiderosi di visitare la Città Eterna da un capo all'altro, vorrebbero raggiungere i Musei Vaticani. Cercano la fermata Venezia per arrivare in Prati, si guardano intorno non notando il cantiere di lato alla piazza e poi, cercando di orientarsi, chiedono indicazioni al primo tassista che incontrano.Lui, capito l'equivoco, li guarda sorridendo e, con aria quasi paterna, cerca di non deluderli troppo: «La fermata Venezia non esiste. Ma si farà. Sicuro». I milanesi increduli girano la loro mappa sottosopra e poi, inforcando gli occhiali, leggono la legenda di quel piccolo asterisco che prima gli era sfuggito: «Fermate in costruzione».E tutto cambia, soprattutto la prospettiva di Roma che in un attimo appare molto più grande. A tratti irraggiungibile. Quella cartina, acquistata a Milano, aveva messo i milanesi decisamente fuori strada. Ma poi, dopo un primo momento di smarrimento, riprende la visita in città: basta chiedere informazioni per il bus, trovare la fermata giusta su piazza Venezia e aspettare che l'autobus arrivi. Senza fretta, ovviamente.riproduzione riservata ®