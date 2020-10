Il Capo di gabinetto è positivo: per la Raggi tampone e quarantena

In quarantena anche il Sindaco di Roma, Virgina Raggi. Ieri infatti è stato accertato un caso di positività al Covid-19 nello staff del primo cittadino: si tratta del capo di gabinetto, Stefano Castiglione che, secondo una prima ricognizione, sembrerebbe non aver incontrato la Sindaca negli ultimi giorni. Peraltro i loro uffici non sono confinanti. Comunque, in via precauzionale, la Raggi ieri pomeriggio si è sottoposta al tampone per poi confinarsi in quarantena in attesa dell'esito delle analisi. Dal suo staff fanno sapere che continuerà a svolgere le sue funzioni istituzionali. La notizia è arrivata dopo una conferenza stampa in Campidoglio, a cui ha preso parte anche Laura Castelli, viceministro dell'Economia. Si allarga quindi il cerchio della quarantena in Comune: la positività del capo di gabinetto arriva dopo quella del consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, a cui ha fatto seguito l'auto-isolamento di 20 consiglieri e l'allerta per i dipendenti capitolini entrati in contatto con l'Aula consiliare. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

