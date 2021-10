Il capitano Kirk ce l'ha fatta: per 11 minuti ha viaggiato nello spazio come in Star Trek





Mario Fabbroni

L'attore William Shatner, che nel ruolo del capitano Kirk ha passato circa quarant'anni a comandare la USS Enterprise, ce l'ha fatta a passare dalla finzione alla realtà.

Già perchè Shatner (a bordo del razzo New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos, Shatner), insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili, ha completato un volo di 11 minuti. Certo, rispetto ai confini della galassia che era solito esplorare in Star Trek l'attore si è dovuto accontentare di un viaggio decisamente meno epico, spingendosi ad una quota di 100 chilometri dalla Terra.

Ma all'età di 90 anni Shatner hstabilito il record di astronauta più anziano nella storia dei viaggi spaziali. Questo volo segna il secondo lancio con equipaggio umano per il razzo di Bezos. A luglio, lo stesso 57enne fondatore di Amazon e uomo più ricco al mondo, suo fratello Mark e altri due passeggeri hanno completato il volo inaugurale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..