Il caos dopo la tempesta

Lorena LoiaconoAllagata, sotto una lastra di ghiaccio e in piena emergenza: Roma ieri mattina si è svegliata tra i disagi, dopo una notte in preda al nubifragio. L'acquazzone, comunque previsto dagli esperti del meteo, che domenica sera ha investito la Capitale si è fatto sentire soprattutto nella zona a est della città.SOCCORSI Centinaia le richieste di aiuto giunte ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. Cantine e negozi allagati, auto impantanate in un fiume di acqua e la luce che mancava in varie zone di Roma. La protezione civile e l'Ama sono intervenute nel quadrante est soprattutto nelle aree adiacenti viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, via di Tor Bella Monaca, Tor Sapienza con spazzatrici, furgoni a vasca, maxi spazzatrici e autobotti per raccoglie i rifiuti riversati a terra e per la disostruzione di tombini e caditoie. SCUOLE E CHIESE Nel caos anche molti istituti scolastici che ieri mattina non hanno potuto riaprire i cancelli per fare lezione: infiltrazioni, caditoie intasate e acqua alta. Il nido Piccolo Principe nel quartiere Trieste è rimasto chiuso, il Giardino Magico del municipio 3 era senza luce e ha potuto aprire solo dopo le 10. A Centocelle è rimasta chiusa la materna Cocconi mentre la scuola Marco Polo si è allagata con danni alla pavimentazione della palestra. Chiuso anche l'Istituto comprensivo Valente, in zona Collatina. Nella zona del Centro la scuola media Belli ha subito pensati infiltrazioni da un terrazzo, a Talenti hanno aperto con l'acqua all'ingresso il nido Cecchina, la materna e la elementare De Gasperi e l'istituto superiore Sisto V. La scuola Aldo Fabrizi, al Quadraro, ha dovuto spostare una classe dal piano terra al primo a causa della presenza di acqua. E' rimasta allagata la basilica di San Sebastiano sull'Appia Antica.STRADE CHIUSE E ALBERI CROLLATI Rami caduti e traffico in tilt, tra deviazioni e chiusure: il nubifragio ha provocato notevoli danni anche alle alberature come in via Statilia, che ieri è rimasta chiusa al traffico per la caduta di diversi tronchi sulla carreggiata. Chiusa anche via Salaria sempre per un albero sulla strada mentre a causa della forte presenza di fango è stata interdetta al traffico via della Cesarina, fra via Nomentana e Tenuta Agricola.STOP AL GF VIP Il nubifragio non ha risparmiato proprio nessuno, neanche i vip chiusi nella casa del Grande Fratello che insiste proprio nella zona più colpita dal maltempo. Tra infiltrazioni nella veranda e il giardino allagato dalla grandine, i protagonisti sono andati nel caos così come la messa in onda della diretta.riproduzione riservata ®