Il Canada: «Harry e Meghan non potranno vivere qui»

«Harry e Meghan? No, grazie». I canadesi chiudono il portafoglio di fronte alla possibilità di pagare il trasferimento alla oramai ex coppia reale britannica, al centro di un furibondo caso da quando hanno deciso di rinunciare ai privilegi di Buckingham Palace, scatenando le ire di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II.

Con un sondaggio, l'organizzazione no profit Angus Reid Institute ha chiesto ai cittadini canadesi un parere sull'eventualità che il Paese nord americano si accolli le spese del trasferimento e della sicurezza della coppia più chiacchierata al mondo.

Il 73% degli intervistati ha risposto picche. Dal sondaggio è emerso che Harry è il membro della famiglia reale più popolare in Canada, ciò non è bastato a convincere i canadesi. Come se gli volessero dire: «Hai voluto la bicicletta... pedala».(N.Riv.)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

