Il Campidoglio va a caccia di maestre d'asilo

Il Campidoglio a caccia di maestre, per coprire le supplenze tra asili nido e materne lancia due maxi graduatorie. E con il nuovo regolamento chiama a raccolta i cittadini che, non essendo maestre, decidono comunque di mettersi a disposizione. Si chiama infatti Mad, la messa a disposizione, la nuova strada intrapresa dal Comune di Roma per ridare vita alle liste delle supplenti per le educatrici negli asili nido e per le maestre delle scuole comunali dell'infanzia. Le graduatorie municipali infatti ogni anno vengono esaurite e gli asili restano scoperti on non pochi problemi per chi ci lavora e per le famiglie che, puntualmente, per mancanza di personale devono portare via i bambini. Nascono così due nuove Graduatorie Uniche rispettivamente con 6994 educatrici e 2800 insegnanti e vengono istituiti gli elenchi della messa a disposizione che permette a persone non inserite nelle graduatorie, ma in possesso del titolo legale per diventare educatore o insegnante, di autocertificare la propria disponibilità a svolgere supplenze negli asili capitolini.(L. Loi.)

