Il Campidoglio ritira la delibera sull'Ecopass

Il Movimento 5 Stelle ritira, per ora, la delibera sull'istituzione della cosiddetta congestion charge, il provvedimento che dal 2020 dovrebbe imporre un pedaggio veicolare per l'anello ferroviario. L'atto aveva destato perplessità anche all'interno della stessa maggioranza. E ieri il capogruppo del Movimento in Campidoglio Giuliano Pacetti ha motivato così la scelta: «Ritiriamo la delibera per portarla nella seconda metà di settembre. Il gruppo è compatto su questo argomento, che è presente nelle nostre linee programmatiche. Le altre forze politiche hanno teso la mano ad un dialogo affinché si possa discutere tutti insieme di un importante provvedimento che riguarda la città. E noi in maniera democratica crediamo sia giusto aprire questa fase di interlocuzione per un provvedimento più condiviso possibile».Soddisfatto il Pd, che per voce del capogruppo Giulio Pelonzi aveva richiesto il passo indietro al M5S: «Prima servono bus e metro efficienti, prima un servizio di trasporto pubblico all'altezza e poi disincentivi a usare l'auto».