Il Campidoglio lancia il bando da 1.512 posti

«Investire sul capitale umano, con visione strategica, significa rafforzare e rendere sempre più efficienti i servizi per i cittadini. In quest'ottica pubblicheremo, a breve, il bando di concorso di Roma Capitale per 1.470 dipendenti e 42 dirigenti». Così su Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. «Per i candidati non ci sarà alcun limite di età, a partire dai neodiplomati - aggiunge - Chi lavora nella Pubblica Amministrazione è ben consapevole dell'importanza di un'oculata programmazione e del giusto mix tra esperienza e nuove energie. Gli uffici capitolini potranno così beneficiare di competenze in linea con i nuovi bisogni della città e della società. Nel frattempo stiamo procedendo anche con lo scorrimento delle graduatorie, relative a procedure indette nel 2010 e poi letteralmente abbandonate. Con oltre 6mila assunzioni abbiamo già assicurato un ricambio pari al 26% del personale e intendiamo proseguire lungo questo percorso».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

