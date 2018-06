Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Campidoglio ha un piano per il superamento dei campi rom. Un progetto, al vaglio della giunta, che prevede anche bonus in denaro per il rimpatrio (fino a 10.000 euro per nucleo familiare) e negli ultimi giorni è spuntata anche l'idea di dare un contributo in denaro alle famiglie che decidono di accogliere i nomadi nella propria abitazione.«Il censimento dei rom annunciato da Salvini? Noi abbiamo già lavorato e conosciamo già i numeri su Roma, è stata la base del piano rom», ovvero quello per superare il sistema dei campi. Così l'assessore al Sociale di Roma, Laura Baldassarre. «Noi stiamo continuando a lavorare secondo le linee programmatiche della Giunta Raggi - dice -. Per quanto riguarda i migranti stiamo cercando di garantire un'accoglienza di qualità, con un'attenzione persona per persona. Certo che l'accoglienza per essere di qualità deve essere sostenibile. Se condivido le parole di Salvini? La parte condivisibile è che l'accoglienza deve essere diffusa».(F. Pas.)