Il Campidoglio comunica che «il murale apparso nel quartiere di Tor Pignattara (su denuncia del Messaggero, ndr), e dedicato a un noto capo ultrà, sarà presto cancellato. Grazie all'intervento delle pattuglie della Polizia locale mercoledì 13 novembre scorso è stata fermata una persona che stava realizzando il murale su un edificio di proprietà dell'Ater. Gli agenti - spiega il Comune - lo hanno bloccato poco prima che completasse l'opera e hanno proceduto nei suoi confronti con una sanzione di 400 euro, come previsto dal regolamento di Polizia urbana, e con la denuncia per imbrattamento di immobile pubblico. Si è infine provveduto - conclude il Campidoglio - ad avvisare Ater al fine di attivare le procedure per la ripulitura e il ripristino dei luoghi con spese a carico del responsabile, un cittadino italiano di 28 anni».

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

