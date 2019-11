Il cammino della civiltà

Valeria Arnaldi

Una porta lignea decorata in argento dorato, donata dal sultano ottomano Murad IV nel Seicento e utilizzata fino al 1947. C'è anche un'antica porta della Kaaba, nel cuore della Mecca, tra gli oltre 450 manufatti rari, capolavori archeologici, opere d'arte e documenti antichi, che compongono la mostra Roads of Arabia. Treasures of Saudi Arabia, che, dopo un tour nei principali musei del mondo, è ospitata al museo Nazionale Romano nella sede delle Terme di Diocleziano fino al primo marzo.

Il percorso va dalla preistoria alla formazione del Regno dell'Arabia Saudita, dalle punte di freccia in silice del Neolitico alla statua stele con disegni in rilievo del IV millennio a.C., fino al guanto funerario in oro del I secolo d.C. e così via, in un articolato e suggestivo racconto della civiltà araba, tra statue, gioielli e iscrizioni selezionati, come sottolinea Daniela Porro, a capo della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, «tra centinaia di reperti provenienti dalle ricerche archeologiche condotte nel Regno dell'Arabia Saudita negli ultimi tre decenni del secolo scorso».

A dare lo spunto per il titolo è «l'idea del cammino, dello spostarsi di popoli nomadi e di mercanti e poi di viaggiatori, tra città e villaggi», ma la mostra narra «la storia del territorio, vasto e poco conosciuto, della penisola arabica». «L'Arabia Saudita - spiega Abdullah Al-Zaharani, direttore del museo di Riad - è uno dei maggiori paesi al mondo per quanto riguarda le scoperte archeologiche. Il territorio del regno, è stato ricco di vita animale e umana da oltre un milione di anni, ospita tanti fiumi, laghi e superfici verdi che l'hanno reso un punto d'incontro cruciale». Portata a Roma dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita e dal Mibact, l'esposizione è supportata dalla Fondazione Alda Fendi.

Viale E. De Nicola 78, 0639967700, Biglietto 10 euro, chiuso lunedì.

riproduzione riservata ®

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

