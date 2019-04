«Il calciatore immerso nell'acido ancora vivo»

Salvatore Garzillo

«L'hanno sedato e messo da vivo nel bidone, volevano tagliargli la gola ma nella loro crudeltà non ci sono riusciti, così è morto là dentro per asfissia dopo aver respirato i vapori dell'acido con cui hanno cosparso il corpo».

Nella requisitoria del pm Maura Ripamonti rivive tutto l'orrore dell'omicidio di Andrea La Rosa, l'ex calciatore 35enne del Brugherio scomparso a Milano il 14 novembre 2017 e ritrovato cadavere un mese dopo dentro un fusto di benzina nell'auto di Antonietta Biancaniello, madre di Raffaele Rullo. Per i due imputati il pm ha chiesto alla Corte d'Assise l'ergastolo con isolamento diurno. Madre e figlio sono anche accusati del tentato omicidio della moglie di Rullo per incassare i 150mila euro dall'assicurazione sulla vita. «Rullo è un truffatore - è l'affondo del pm - e voleva anche suicidare la moglie, perché in quel periodo lui aveva moltissime relazioni extraconiugali, aveva spese extra per mantenere le amanti e dalla moglie veniva bastonato e vessato anche per quelle spese».

Il tentato omicidio avvenne il 5 ottobre 2017 e fu scoperto solo dopo l'arresto per l'omicidio La Rosa, ucciso per evitare di restituirgli 38mila euro che aveva prestato a Rullo. Se il tentativo con la moglie fosse andato a buon fine il calciatore «non sarebbe morto» ha detto il pm.

La madre di Rullo è considerata la «complice naturale», l'unica che gli «consentiva qualsiasi cosa» e che ha tentato di tirarlo fuori dai guai assumendosi tutta la colpa della morte di La Rosa.

La Biancaniello è scoppiata in lacrime quando i pm hanno chiesto l'ergastolo per il figlio. I parenti della vittima, invece, hanno dovuto abbandonare l'aula al momento della dettagliata ricostruzione della sequenza horror dell'omicidio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA