Il bus è guasto Ruba le chiavi e aggredisce il conducente

Mercoledì 20 Giugno 2018

Un uomo è stato denunciato per avere aggredito un autista di un bus a Ostia. Nella giornata di lunedì, i Carabinieri sono intervenuti presso la stazione bus Lido Centro, a seguito della richiesta sul 112, per un'aggressione al responsabile della fermata, dipendente Atac. Nella circostanza, un giovane si era introdotto su di un autobus della linea pubblica, fermo a causa di un'avaria meccanica e in attesa che il personale tecnico potesse rimetterlo in efficienza, e, con la pretesa di fargli riprendere subito la corsa, ingaggiava una breve colluttazione con il responsabile della fermata, sfilandogli le chiavi dalle tasche e gettandole fuori dalla cabina di guida del mezzo; fatto ciò si dileguava velocemente a piedi, facendo perdere le sue tracce. I militari si sono immediatamente precipitati sul luogo e, acquisita una sommaria descrizione somatica dell'aggressore fuggito, si sono messi alla sua ricerca, localizzandolo in una via limitrofa: è stato denunciato.