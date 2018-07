Il brasiliano sul web: «Noi presto insieme»

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Cancelo fa rima con Marcelo, un sogno bianconero legato a doppio filo alla cessione di Alex Sandro. Nonostante le smentite, il nome dell'esterno brasiliano continua a gravitare nell'orbita di una Juventus che, dopo Cristiano Ronaldo, starebbe pensando di togliere un altro top player al Real Madrid. Tra i circa 3 milioni di nuovi follower reclutati sulle loro piattaforme dai bianconeri grazie all'effetto-CR7 c'è anche lui, Marcelo, che ieri ha chiuso un suo messaggio al fuoriclasse portoghese con un enigmatico «presto saremo di nuovo insieme».L'operazione è comunque molto complessa, perché le merengues non vogliono privarsi di Marcelo. L'ad Marotta può tentare l'assalto soltanto se riuscirà a incassare circa 60 milioni dalla vendita di Alex Sandro, per il quale per ora è arrivata soltanto un'offerta intorno ai 40 milioni dal Psg. Le alternative a Marcelo? L'adattabile Darmian, Digne e soprattutto Bernat.Ieri, intanto, è stato il Cancelo-Day. «Per noi tutti sarà un vero piacere giocare con Cristiano, il migliore del mondo. Alzerà sicuramente il livello di qualità della squadra, spero che insieme continueremo a vincere. Voglio dimostrare di valere i 40 milioni che sono stati spesi per me». L'esterno portoghese ha provato (inutilmente) a dribblare i paragoni tra l'Inter che ha lasciato e la Juve che ha trovato: «Quello nerazzurro è stato un club importante per me, mi ha aiutato a migliorare. La sfida di San Siro contro i bianconeri è stata la più bella della mia carriera, ma ora sto dall'altra parte. Ho scelto la Juve per vincere altri titoli con i nuovi compagni». A cominciare, possibilmente, dalla Champions League: «Vincerla non è un obbligo, ma sarà obbligatorio competere al massimo per questo trofeo. La Juve ha tutto per dire la sua». Cancelo ha scelto il numero 20 liberato da Pjaca, per il quale oltre alla Fiorentina si è fatto sotto il Liverpool. In uscita ci sono anche Higuain e Rugani, specie ora che il Chelsea ha detto addio a Conte, in attesa di dare il benvenuto a Sarri. Ma nell'atrio partenze c'è anche Marchisio, che sta pensando alla risoluzione consensuale del suo contratto fino al 2020. Il Principino ha diverse offerte da valutare: Monaco, Usa, Australia, Giappone o Emirati Arabi.