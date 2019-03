IL BRASILIANO DEL NAPOLI IN NAZIONALE

ROMA - Carlo Ancelotti potrebbe rispondere all'infortunio di CR7 con qualche assenza eccellente dal primo minuto, visto che poi la squadra dopo appena quattro giorni ospiterà il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Di formazione, comunque, è ancora presto per parlare a Castel Volturno. Il tecnico, peraltro, come è sua abitudine non anticipa mai le proprie scelte. Chi quasi certamente sarà in campo contro i bianconeri, indipendentemente dalle rotazioni, è Allan, pedina insostituibile nel centrocampo dei partenopei. Il brasiliano a Radio Kiss Kiss ha parlato proprio della sfida di domenica sera e di come assieme ai compagni di squadra si stia avvicinando a questo match. «È una settimana un po' particolare - ha detto Allan - più per la gente che per noi. Noi affrontiamo ogni avversario con la fame di vincere e prendere i tre punti, ma sappiamo che per i tifosi è una gara speciale e cercheremo di fare una grande partita e di dare soddisfazione alla gente che è sempre accanto a noi». «Sarebbe bello vincere - ha aggiunto il brasiliano - e togliere loro questa striscia positiva in campionato, ma dobbiamo entrare in campo tranquilli, fare una grande prestazione, divertire la gente, fare risultato».

(M.Lob.)

