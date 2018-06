Il Brasile adesso ride

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Il Brasile non sbaglia, batte la Serbia e va avanti vincendo il girone. Lunedì affronterà il Messico, molto ridimensionato dallo 0-3 incassato ieri dalla Svezia. Niente più lacrime: Neymar stavolta esce dal campo sorridente. Ha preso la solita razione di calci, ma anche in una gara in cui non ha segnato, ha piazzato l'assist a Thiago Silva per il 2-0 che ha chiuso i conti. Un assist dalla bandierina che è stata anche l'occasione per fare pace col difensore del Psg, col quale c'era stato un brutto battibecco in campo contro la Costa Rica. «Con Neymar è tutto ok - ha detto l'ex milanista - per me è un fratello più piccolo e oggi mi ha fatto un grande assist. Neymar sta crescendo e prendendo fiducia, è molto importante per noi».Alla Seleçao di Tite ieri bastava non perdere per qualificarsi. C'era un po' d'ansia sia perché la squadra stenta, sia perché di fronte c'era una Serbia ferita e arrabbiata dal ko con la Svizzera. Sconfitta carica di polemiche per le esultanze pro Albania dei kosovari Xhaka e Shaqiri. Ma la selezione di Belgrado ha deluso molto le aspettative, mancando soprattutto in fase offensiva dove Mitrovic e Ljajic si sono rivelati evanescenti e dove Milinkovic-Savic ha deluso, parecchio, le aspettative dei suoi tanti estimatori.Il match ha la svolta al 36' quando Coutinho verticalizza magistralmente per l'inserimento di Paulinho, bravo a tagliare come il burro la difesa e a battere Stojkovic con un dolce pallonetto. Il raddoppio al 23' della ripresa: Neymar dalla bandierina pennella sul primo palo per la testa di Thiago Silva che chiude i conti. Unica nota stonata per il Brasile: l'infortunio alla schiena dopo 10' di Marcelo, che è indubbio per lunedì.Nell'altro match del gruppo, 2-2 tra Svizzera e la già eliminata Costa Rica. Al 31' su cross di Lichtsteiner, Dzemaili da due passi fa 1-0. Nella ripresa, all'11', sugli sviluppi di un corner Campbell Waston stacca più in alto di tutti e fa 1-1. A 2 dal termine nuovo vantaggio svizzero con Drmic, ma al 93' rigore per la Costa Rica, Ruiz centra la traversa me il rimbalzo su Sommer è beffardo ed è 2-2. Svizzera avanti: sfiderà lunedì la Svezia.riproduzione riservata ®