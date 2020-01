IL BOOM DEI SALDI

Lorena Loiacono

Taglie, colori e modelli all'ultima moda. Per i romani il lungo week end della Befana ha portato nella calza anche i saldi di fine stagione e niente carbone per i commercianti: un buon avvio, che fa ben sperare anche per le prossime sei settimane di sconti. La Capitale guida il boom delle offerte: se la stagione riguarda infatti i 10-12mila esercizi legati all'abbigliamento, scarpe e intimo, è anche vero che quest'anno i saldi sono apparsi ovunque, dalle vetrine dei casalinghi fino alle farmacie.

Confesercenti aveva stimato una spesa di 300 euro a famiglia e di 168 euro per i single: Invece - spiega Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio - stiamo registrando un avvio positivo con aumento delle vendite di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Rispetto agli anni passati c'è più attenzione, i saldi sono partiti bene e speriamo di riuscire a recuperare quel 10-15% di vendite che si è perso nella stagione primavera-estate e autunno. I nostri timori erano legati agli sconti del Black Friday di ottobre che poi sono andati avanti per tutto il mese di novembre e in tanti negozi con forme scorrette di saldi. Servono maggiori controlli, nell'interesse di tutti e nella salvaguardia del commercio di vicinato che garantisce un clima di calore e luminosità nelle strade, quindi di sicurezza».

In questi primi tre giorni di saldi sono state prese d'assalto anche le vie dello shopping, come fossero centri commerciali all'aria aperta: tutto esaurito infatti da via del Corso a via Cola di Rienzo, da viale Marconi a via Tuscolana. Tanta gente in strada, tanti curiosi a guardare le vetrine e qualche acquisto in più. I rappresentanti degli esercenti avevano proposto una modifica al testo unico del commercio per fare i saldi a fine stagione, nel mese di febbraio, visto che in questi giorni la stagione invernale non è ancora finita, anzi. «Non è stato possibile - chiosa Giammaria - e allora per non lasciare allo sbando i commercianti che seguono le regole, servono più controlli per arginare i saldi selvaggi».

Martedì 7 Gennaio 2020

