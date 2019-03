IL BOMBER IN PIÙ

Enrico Saranzini

ROMA Chiamatelo pure l'uomo della provvidenza. Felipe Caicedo sta finalmente vivendo la stagione da protagonista che aveva sempre sognato. «Spero che i tifosi adesso mi ricorderanno per il gol al derby» si era sfogato il giorno dopo il gol nel convincente 3-0 alla Roma. Un anno fa messo sul banco degli imputati per quel gol divorato a Crotone, che sarebbe valso la qualificazione in Champions poi sfumata all'ultima giornata complice la vittoria all'Olimpico dell'Inter nello scontro diretto, l'attaccante si è ritrovato interprete inatteso della stagione. Sempre all'ombra del titolare Immobile quando è stato chiamato in causa da Inzaghi non ha mai deluso le aspettative. «Sono stato io a volerlo trattenere perché lo reputo un professionista esemplare che si è sempre fatto trovare pronto» aveva spiegato in estate Inzaghi, Caicedo ha ripagato la fiducia del tecnico sul campo.

Certamente non è un bomber di razza, uno da doppia cifra, ma con lui in campo dal primo minuto in campionato la Lazio ha perso una sola gara, la sfida contro l'Inter all'Olimpico (0-3), poi ben otto vittorie e un solo pareggio. Non segna tantissimo ma quando lo fa la squadra vince. E' già successo cinque volte, tante le reti messe a segno quest'anno dall'attaccante. Un vero e proprio amuleto per Inzaghi capace di rifiatare proprio grazie ai suoi gol. Era accaduto contro Empoli e Frosinone, due reti decisive nel momento più delicato della stagione, si è ripetuto contro la Roma. Titolare al posto dell'acciaccato Immobile era stato lui a sbloccare l'attesa stracittadina, a dare il la ad una vittoria importantissima sia per la classifica che per il morale. In panchina domenica al Franchi Inzaghi era pronto a puntare su di lui per provare a chiudere una gara ampiamente dominata, ma si è dovuto arrendere ad un virus intestinale. Domenica all'Olimpico complice la squalifica di Immobile, toccherà nuovamente a Caicedo guidare l'attacco della Lazio. Dovrà tornare a fare coppia con Correa compagno con cui ha steso la Roma. Per continuare a sperare nel quarto posto contro il Parma ai biancocelesti servono maledettamente i tre punti, perché un altra frenata come quella di Firenze potrebbe compromettere una corsa verso il quarto posto resa se possibile ancora più complicata da Atalanta e Torino.

