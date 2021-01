IL BOLLETTINO

Aumentano i tamponi e scende il tasso di positività (dal 13,67% al 10,05%). In 24 ore sono 14.242 i nuovi casi con 141.641 test, i decessi ben 616. Un dato, quest'ultimo, fortemente influenzato dal Veneto, che comunica 166 nuovi morti. Il Veneto si conferma anche come la regione più colpita dal contagio, con 2.134 nuovi casi; seguono la Sicilia con 1913, l'Emilia-Romagna con 1.563 e il Lazio con 1.381.

L'Italia sta per tagliare il drammatico traguardo delle 80mila vittime da inizio pandemia. Aumentano però anche i guariti che, in un giorno, sono 19.565. Gli attuali positivi in Italia sono 570.040, di cui 543.692 in isolamento, 23.712 ricoverati e 2636 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 28.124.690 tamponi e accertati 2.303.263 casi, con 79.819 morti e 1.653.404 guariti. Sul fronte dei vaccini, le regioni più virtuose sono Umbria, Campania, Valle d'Aosta e Veneto. (E.Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA