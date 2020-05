IL BOLLETTINO

Simone Pierini

Scende ancora il numero di nuovi casi a Roma: ieri sono state solo 26 le persone risultate positive. Al contrario, sale il bilancio dei morti: 8 in un solo giorno, di cui 4 al policlinico Umberto I. Le vittime salgono a 13 se sia allarga il bilancio delle ultime 24 ore a tutta la Regione, di qui 4 nella provincia di Roma e una a Latina. Il totale da inizio emergenza è di 524 pazienti deceduti. I positivi in più nel Lazio sono 38, di cui solo 2 a Frosinone, uno a Viterbo e zero a Rieti e Latina.

Le persone attualmente positive sono 4.385, di cui 95 in terapia intensiva e 1.335 ricoverate con sintomi. I guariti totali sono 1.938. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù ricoverati una bambina con il fratellino e la mamma, tutti e tre sono positivi e clinicamente stabili.

Martedì 5 Maggio 2020

