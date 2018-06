Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Bioparco celebra domenica - dalle 10,30 alle 17 - la Giornata internazionale della Giraffa con laboratori e attività in compagnia degli operatori del Parco per scoprire tutti i segreti e le caratteristiche degli altissimi quadrupedi. Soprattutto degli ospiti del Bioparco, le due femmine Dalia e Acacia e il maschio Magoma. Le femmine provengono dallo zoo di Copenhagen, dove sono nate, mentre il maschio proviene dallo zoo di Colonia, in Germania. Quanto è alta una giraffa, quante vertebre possiede, quanto è lunga la sua lingua e quanto pesa il suo cuore. Queste alcune delle curiosità dei bambini alle quali gli animatori risponderanno, anche con giochi a quiz. Obiettivo della giornata - indetta dal Giraffe Conservation Fund - è quello di sensibilizzare le persone nei confronti della specie e sulle cause che stanno comportando la sua riduzione numerica. La giraffa è una specie a rischio di estinzione a causa della distruzione e frammentazione dell'habitat nel quale vive e del bracconaggio. Tutte le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.Bioparco, domenica dalle 10,30 alle 17, piazzale del Giardino Zoologico 1. Info: www.bioparco.it.(F.Pic.)riproduzione riservata ®