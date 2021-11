IL BIMBO DI 10 ANNI SGOZZATO DAL PADRE

Emilio Orlando

Prima di sgozzare il piccolo Matias, suo figlio, aveva preparato un cocktail di barbiturici ed alcol per inscenare un suicidio. Mirko Tomkow, 44 anni, il manovale polacco che l'altro ieri, in casa della ex moglie, ha ucciso il figlio di dieci anni a Cura di Vetralla (nel Viterbese), si trova piantonato all'ospedale Belcolle con l'accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei magistrati, il movente sarebbe stato uno sgarro contro l'ex coniuge dopo che quest'ultima aveva fatto allontanare l'uomo con un provvedimento giudiziario perché violento. Sembra infatti, secondo alcune testimonianze dei residenti nella zona dello stradone Luzi che Mirko Tomkow era sempre ubriaco.

Non si esclude che ad aprire al padre sia stato lo stesso Matias. Tuttavia il manovale killer potrebbe aver ancora avuto nella sua disponibilità le chiavi di casa, nonostante dallo scorso settembre fosse stato emesso un divieto di allontanamento dalla moglie e dal figlio.

Per una tragica coincidenza ha trovato Matias da solo nell'abitazione: il bambino infatti era stato invitato a pranzo da uno zio ma, uscito da scuola, ha preferito tornare a casa.



