Il bellissimo mondo della tigre di casa

Il libro di questa settimana s'intitola Storie di Gatti del famoso veterinario-scrittore inglese James Herriot. L'autore ci regala una raccolta di divertenti e irresistibili avventure feline raccontate con semplicità ed humour.

Una serie di storie indimenticabili in cui sono proprio i gatti a essere i protagonisti.

Da Alfred che ha inghiottito una palla di pelo a Olly e Ginny, i due trovatelli selvatici dal cuore d'oro, dal piccolo Mose che viene adottato e nutrito da una maialina a Debbie, che prima di morire lascia alla sua padrona un inaspettato regalo di Natale, un cucciolo esuberante di nome Rompitutto. In questo bellissimo libro arricchito di illustrazioni tenerissime, troveremo un mondo meraviglioso in cui Herriot ci accompagna con il suo stile ironico e poetico, da vero amante degli animali. Di gatti trovati per strada e poi adottati e di gatti che vanno al guinzaglio.

Di gatti eroinomani e di gatti messi a scaldarsi nel forno per poter sopravvivere. Di gatti che vivono con mille altri gatti e di piccoli miracoli di Natale. (A.Ben.)

riproduzione riservata

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

