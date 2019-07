IL BARONE DRIBBLA ANCORA

Fabrizio Ponciroli

MILANO - E' il vero e inimitabile Barone del calcio italiano. Campione del mondo 1982, il 70enne Franco Causio ha indossato, tra le altre, le maglie di Udinese, Juventus e Inter. Ospite d'onore al Premio Fair Play Menarini, si è concesso ad un'intervista esclusiva, sul mondo calcio e sulla serie A in particolare.

Causo per un giorno ha ritrovato Zico a Milano, con il quale ha giocato all'Udinese.

«Tutti dicono che ho giocato con Zico, ma io dico sempre che è lui che è venuto in Italia per giocare con me (e sorride, ndr)».

Al Brasile di Zico è legato uno dei ricordi più belli della nostra Nazionale: Italia-Brasile 3-2 proprio a quel Mondiale, per molti la vera partita del secolo.

«Abbiamo battuto quel Brasile nell'epica sfida del 1982. E' una partita di cui si parla ancora oggi, una gara leggendaria. Forse è l'incontro che viene ricordata con più emozione e gioia».

Oggi il calcio è cambiato, la Juventus domina da anni. Sarà così anche la prossima stagione?

«Direi che bisogna aspettare che le rose vengano completate. Ma se la Juventus dovesse prendere anche De Ligt, credo che avrebbe ancora un vantaggio importante su Inter e Napoli. È presto per dare giudizi definitivi».

Perché il club bianconero sembra avere sempre qualcosa in più di tutte le altre?

«Quando vinci da otto anni di fila in Italia, significa che hai programmato bene e che hai campioni veri. La Juventus ha tutti gli ingredienti che servono per primeggiare, è anche nel proprio DNA».

Alla guida della Juventus, è stato messo Sarri. Le piace la scelta?

«La Juventus ha una grande società e bravissimi dirigenti. Credo che lo aiuteranno ad inserirsi al meglio. Non ha un compito facile ma la società alle spalle è solida e sa come si fa».

Parliamo di Inter e Napoli. Stanno provando, in ogni modo, a ridurre il divario con i bianconeri.

«L'Inter ha fatto un gran colpo con Conte che conosco dai tempi di Lecce, quando era un ragazzino. Napoli, con la coppia Koulibaly-Manolas, ha costruito una difesa davvero importante. Bisogna vedere chi prenderanno ancora da qui alla fine del mercato. Un campionato più combattuto non sarebbe male».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

