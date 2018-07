Il Barcellona offre di più salta l'arrivo di Malcom

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Sul campo la rivincita la Roma la concederà al Barcellona il 1° agosto negli Usa, nella sfida dell'International Champions Cup. Ma i blaugrana la vendetta dell'eliminazione dalla scorsa Champions l'hanno consumata ieri sera, quando hanno probabilmente scippato Malcom ai giallorossi. Il brasiliano era ormai considerato un giocatore giallorosso: quinquennale da 2,5 milioni di euro e 32 milioni + 4 di bonus al Bordeaux. Tutto fatto, con tanto di annuncio sui siti dei due club: alle 21 Malcom si sarebbe dovuto imbarcare su un volo privato direzione Ciampino, ma l'aereo non è mai decollato. Non con il brasiliano a bordo almeno. Il Bordeaux infatti ha bloccato il giocatore perché ha ricevuto un'offerta più alta del Barcellona al quale, a questo punto, preferirebbe cedere il giocatore. Ore frenetiche per Monchi, con la Roma dall'altra parte dell'Oceano a seguire la vicenda. Il ds comunque non ha intenzione di mollare la presa e tenterà di far valere l'accordo preso con il giocatore, al quale però è verosimile faccia gola vestire la maglia di Messi e compagni. Quel che è certo è che Malcom non è arrivato ieri sera e che anche le visite mediche che doveva sostenere a Villa Stuart sono state cancellate. Oggi se ne saprà di più.Malcom doveva essere l'acquisto numero 12 di questa Rivoluzione targata Monchi che ha chiuso per Robin Olsen arrivato, lui sì, ieri sera a Ciampino. Toccherà al portiere della Svezia, dunque, provare a chiudere la ferita aperta dalla cessione al Liverpool di Alisson. Il prezzo è più basso di quanto inizialmente immaginato: 8,5 milioni bonus inclusi al Copenaghen. La stessa cifra spesa dalla Roma due anni fa per prendere Alisson dall'Internacional. Olsen, 28 anni, oggi firmerà un quadriennale da 2,2 milioni a stagione. La scelta è ricaduta su di lui dopo un lungo faccia a faccia tra Monchi e il preparatore dei portieri Savorani che a Trigoria ormai è considerato un totem dopo gli incredibili progressi di Szczesny, Skorupski e Alisson.Capitolo cessioni: oltre a Defrel (ufficiale il prestito alla Samp) dovrebbe partire anche uno tra Perotti ed El Shaarawy che la Fiorentina continua a corteggiare. Condizionale che torna d'obbligo visto il colpo di scena legato a Malcom. Come dicevamo 11 acquisti, praticamente un'intera squadra in più per Di Francesco che ora potrà contare su due scelte (in alcuni casi 3) per ruolo. Uno di questi però potrebbe rifare le valigie. Zaniolo, protagonista assoluto nell'Europeo under 19, potrebbe andare a giocare in prestito a Sassuolo o Empoli.riproduzione riservata ®