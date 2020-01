Il Barça esonera Valverde, arriva Setien

MILANO - È finita l'avventura al Barcellona di Ernesto Valverde. Il club blaugrana, al termine di una lunga giunta direttiva presieduta dal numero uno Josep Maria Bartomeu, ha preso una decisione che, a stagione in corso, mancava dal gennaio 2003, quando venne esonerato Louis Van Gaal. Fatale a Valverde (sotto contratto sino al prossimo giugno con opzione per il 2020-21) la semifinale della Supercoppa di Spagna, che il Barça (appaiato al Real Madrid in testa alla Liga) ha perso 3-2 a Jeddah, in Arabia Saudita, contro l'Atletico Madrid. Al suo posto è in arrivo Quique Setien, 61 anni, ex allenatore del Real Betis di Siviglia: per lui un sontuoso contratto sino al 30 giugno del 2022.

Nei giorni scorsi la dirigenza catalana aveva contattato due grandi ex come Xavi e Ronald Koeman, che non hanno però voluto lasciare rispettivamente i qatarioti dell'Al-Sadd e la nazionale olandese. Erano circolati anche i nomi, altrettanto altisonanti, di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri, ma non se ne è fatto nulla.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

