Il bambino di 2 anni aggredito da una scrofa presso un allevamento a Corcolle la notte scorsa è «attualmente sedato e in ventilazione meccanica. La prognosi è riservata». Lo rende noto l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù nel bollettino medico di oggi, precisando che «nella notte è stato necessario stabilizzare il paziente ed eseguire procedure chirurgiche in sala operatoria». Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, si legge nel bollettino, «il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato nella serata di ieri al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Bambino Gesù in condizioni gravissime, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni traumatiche multiple, in particolare a livello del viso e del collo».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA